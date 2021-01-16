МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Рубль укрепится в 2021 году, несмотря на риски

"Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в национальной валюте… для России. Прогноз стабильный", — говорится в сообщении на сайте.

В июле прошлого года агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Рейтинг от агентства Fitch находится на уровне "BBB", прогноз стабильный. Рейтинг от Moody"s – "Baa3" также со стабильным прогнозом.

Министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам, что это решение служит подтверждением эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.

"Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года. Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки", — сказал Силуанов.

По его словам, "минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков".

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