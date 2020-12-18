МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным фондовым индексам при стабилизации курса рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 0,3%, до 3264 пунктов, а РТС – на 0,4%, до 1397 пунктов.

Цена на нефть марки Brent, по их мнению, опустится на 1 доллар за баррель, до 51,1 доллара.

Курс евро на форексе подрастет в пределах 0,5 центов, до 1,227 доллара, оценивают аналитики. Эксперты рассказали, как Банк России влияет на carry trade и курс рубля

Курс доллара снизится примерно на 25 копеек от уровней вечера пятницы, до 73,25 рубля, евро — поднимется на 20 копеек, до 90,1 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Запал оптимизма на мировых площадках иссяк, при этом нервозности вносят новости о попытках властей США согласовать новый "пакет помощи" экономике, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Без введения новых стимулов полноценное рождественское "ралли" на рынках вряд ли возможно, однако небольшой рост на новостях по этой теме вполне реален, считает он.

Инвесторы сохраняют позитивные прогнозы на следующий год, что ограждает фондовые рынки от полноценной коррекции, добавляет он.

По мнению Константина Кочергина из банка "Восточный", на международных рынках на предпраздничной неделе вряд ли появится определенность: негативные и позитивные настроения продолжают уравновешивать друг друга.

"После заседаний центробанков, которые смогли найти верный тон коммуникации, хорошими подарками под елку станут торговое соглашение ЕС с Великобританией, финальный в этом году пакет бюджетных стимулов США и старт массовой вакцинации в Европе", — говорит Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"Также рынки продолжат следить за развитием ситуации с распространением коронавируса. Рост рисков дальнейшего ужесточения карантинных ограничений в различных странах может сдержать спрос на рисковые активы", — также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Набиуллина сообщила о полутора триллионах рублей, оставшихся у россиян

По мнению Александра Бахтина из компании "БКС Мир инвестиций", на будущей неделе активность и обороты торгов пойдут на снижение, поскольку западные биржи готовятся к рождественским праздникам.

Тем не менее, всплески активности еще возможны, например, в случае принятия пресловутого пакета стимулов в США или достижения консенсуса в переговорах Британии и ЕС, считает он.

Из заметной статистики будут опубликованы данные о заказах на товары длительного пользования, потребительских расходах, ценах и объемах продаж домов в США, отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". Сама неделя на рынках США и Европы будет сокращенной из-за рождественских праздников, также напоминает он.

"Нефть Brent будет тестировать уровень 52,2 доллара за баррель, а разница с WTI немного сократиться. К концу недели Brent будет стоить в пределах 51,4-51,7 доллара за баррель", — прогнозирует Андрей Манько из РИА Рейтинг.

"Покупки "черного золота", помимо слабости доллара, поддерживаются позитивными ожиданиями от стартовавшей в разных странах массовой вакцинации против COVID-19, а также договоренностями ОПЕК+.

В то же время высокие темпы заражения коронавирусом и новые карантинные ограничения, а также отсутствие ясности по сделке Brexit оказывают сдерживающее влияние на риск-аппетиты", — отмечает Бахтин.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Рубль, скорее всего, "ляжет в дрейф" у текущих фундаментально обоснованных курсов, считает Зварич. "В результате доллар продолжит движение в диапазоне 73-75 рублей", — оценил он.

Впрочем, ближайшие перспективы рубля выглядят неплохо, учитывая приближение пика налогового периода декабря, отметил Кочергин. Эксперты: обвал ВВП США не станет сильным фактором курсовой динамики форекса

Игроки валютного рынка продолжат оценивать итоги заседания ЦБ РФ, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Активность торгов продолжит снижаться к концу года. Если внешний позитив сохранится, то доллар может опять спуститься к 73 рублям, но вряд ли появится повод, чтобы закрепить курс ниже этой отметки", — добавил он.

Сам доллар продолжит терять позиции относительно других основных мировых валют, евро закрепится выше 1,228 доллара, оценил Манько. "На этом фоне рубль также немного укрепится относительно доллара, но вот против евро роста практически не будет", — считает он.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

На следующей неделе российский рынок, как и в последние дни, будет подвержен повышенным рискам нисходящей коррекции после достижения очередных пиков, для которой может искать любые негативные сигналы, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

При пробое поддержки 3230 пунктов индикатор Мосбиржи наверняка направится к 3190 пунктам, а РТС при преодолении 1380 пунктов упадет к 1360 пунктам — для этого понадобится ухудшение настроя за рубежом и коррекция нефтяных цен, полагает она. Аналитики выяснили, сколько россияне потратили на новогодние украшения

"Поводы для более масштабной коррекции в рождественскую неделю у рисковых активов, однако, вряд ли появятся. В первой половине следующей недели зарубежные рынки перед закрытием на праздники при прочих равных может настигнуть разве что сдержанная волна фиксации прибыли.

Существенными негативными сигналами послужили бы явные сложности конгрессменов США в одобрении стимулирующей программы, провал торговых переговоров по Brexit или серьезные побочные эффекты после первого применения вакцин", — говорит эксперт.

В то же время Манько считает, что российский фондовый рынок будет черпать позитив из прогнозов на будущий год, многие из которых отмечают недооцененность бумаг эмитентов из РФ, а также в ожидании дальнейшей экспансии розничных клиентов на российский рынок.

А Бахтин полагает, что динамика индекса Мосбиржи на предстоящей неделе будет в основном формироваться в боковом формате.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

С точки зрения Кочергина, инвесторы будут позитивно настроены в отношении нефтяного сектора, и без интереса оставят финансовый сектор и розницу. По его мнению, в лидерах роста цен будут акции "Лукойла" и "Газпрома", а в лидерах снижения – акции ВТБ и "Магнита".

Манько же считает, что быстрее рынка будут расти бумаги ведущих банков, ритейлеров, а также технологических компаний. В ряде бумаг он даже ожидает обновления исторических максимумов в краткосрочно периоде.

Кожухова напоминает, что на биржах РФ состоятся дивидендные отсечки для выплаты дивидендов по итогам первых трёх кварталов года у компаний "Норникель", "Фосагро", НЛМК, "Детский мир" и "Газпром нефть".

"На российском рынке можно ожидать слабости от потребительского сектора на фоне усилий правительства по регулированию цен на социально значимые товары.

В секторе металлов и добычи рост может быть обеспечен акциями золотодобывающих компаний", — добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Лидерами роста могут стать акции банковского и нефтегазового секторов, цветной металлургии, считает Ващенко. Хуже рынка могут торговаться акции продовольственных ритейлеров, которые будут отыгрывать новость о заморозке цен на отдельные товары, также полагает он.

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