МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника снижается, отыгрывая негативные внешние сигналы. Рубль слабеет в начале недели на фоне дешевеющей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск терял 0,5%, до уровня 3434 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7% до 1464 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,6-0,9%. Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,80 доллара за баррель по марке Brent.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1%.