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https://1prime.ru/Financial_market/20210118/832828459.html
Российский рынок акций снижается в начале дня на фоне внешнего негатива
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Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника снижается, отыгрывая негативные внешние сигналы. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск терял 0,5%, до уровня 3434... ПРАЙМ, 18.01.2021
биржи, московская биржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника снижается, отыгрывая негативные внешние сигналы.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск терял 0,5%, до уровня 3434 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7% до 1464 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,6-0,9%. Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,80 доллара за баррель по марке Brent.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1%.