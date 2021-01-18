МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник без единой динамики вслед за рынками США, при этом биржи Китая заметно выросли на данных о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. Иена укрепляется к доллару на опасениях вокруг коронавируса

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,8%, до 3596,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 2401,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 28862,77 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 2,33%, до 3013,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 6663 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,97%, до 28242,21 пункта.

Позитиву индексам в Китае придали макроэкономические данные. По официальным данным, ВВП страны в четвертом квартале прошедшего года вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

В других странах инвесторы обратили больше внимания на то, что фондовые биржи США закрылись в пятницу снижением после выхода отчетности ряда американских банков. Так, аналитики Mizuho Securities сказали агентству Франс Пресс, что инвесторов в Японии "разочаровало падение рынков акций США".

В особенности же "пострадал" корейский индекс, на который повлияли местные корпоративные новости. Так, акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics снизились в цене по итогам торгов на 3,4% на новостях относительно того, что вице-президент компании и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ён, который по факту контролирует конгломерат, получил два с половиной года тюрьмы за дачу взятки.