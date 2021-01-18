МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме TCS Group, в понедельник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается в начале дня на фоне внешнего негатива

По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,79%, до 6,81 доллара, "Новатэка" — на 0,51%, до 186,55 доллара, "Лукойла" — на 1,25%, до 78,98 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,47%, до 5,97 доллара, "Газпром нефти" — на 3,82%, до 23,27 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 1%, до 34,8 доллара, "Северстали" — на 0,76%, до 18,21 доллара, НЛМК — на 0,3%, до 29,65 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 2,04%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 0,6%, до 15,01 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 3,32%, до 45,88 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 1,6%, до 8,3 доллара, "Магнита" — на 1,2%, до 16,5 доллара. Цена бумаг "Ленты" опускалась на 0,64%, до 3,52 доллара.