МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются на опасениях за восстановление экономики региона на фоне высокой заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Peugeot и Fiat Chrysler закрыли сделку по слиянию

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался 0,01%, до 6734,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 5591,82 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 13777,6 пункта.

Европейские индексы начинают неделю снижением, участники торгов по-прежнему опасаются за эпидемиологическую ситуацию в регионе. На фоне высокой заболеваемости коронавирусом в регионе Франция обсуждает с другими европейскими странами усиление мер на границах внутри ЕС в связи с распространением инфекции. Также были ужесточены условия въезда внутри в страну для прибывающих из стран за пределами ЕС. Дополнительные ограничения вызывают новые беспокойства за восстановление мировой экономики в текущем году.

"После бурного роста в первую неделю 2021 года аппетит инвесторов к риску за последнюю неделю или около того снизился, в основном из-за опасений того, что оценка восстановления (экономики — ред.) может быть немного преждевременной", — полагает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, французская нефтегазовая компания Total приобретет долю в индийской энергетической компании Adani Green Energy Limited (AGEL), принадлежащей международной Adani Group. Акции Total снижаются в цене на 1,2%.

Ранее в понедельник автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявили о завершении сделки по слиянию. Акции объединенной компании Stelantis в первый день торгов на итальянской бирже росли на 4,5%.