МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США практически не меняются в понедельник в отсутствие значимых факторов для рынков в праздничный день в стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на опасениях за экономику

По состоянию на 14.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04%, до 30707 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,02%, до 12799,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,02%, до 3762,62 пункта.

Фьючерсы не демонстрируют выраженной динамики в понедельник, когда основные торги на американских рынках проводиться не будут в связи с Днем Мартина Лютера Кинга.

В пятницу фондовые биржи США закрылись снижением после отчетности крупнейших банков, которые сообщили о сокращении чистой прибыли по итогам года.

В ближайшие дни, с возобновлением торгов, трейдеры будут следить за новой порцией корпоративной отчетности крупных американских компаний. Кроме того, важным событием на станет инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Инвесторы ждут, какие меры он примет для поддержки американской экономики.

"Рынок снова обращает внимание на некоторые негативные моменты. Начало сезона отчетности станет некой проверкой рынков на соответствие действительности", — приводит газета Wall Street Journal слова главы отдела стратегии по европейскому фондовому рынку Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau).