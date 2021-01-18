2021-01-18T16:39:00+03:00
2021-01-18T16:41:14+03:00
2021-01-18T16:39:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210118/832832521.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 января
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Ожидаемые во вторник, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 3:00
AUD
Австралия — Продажи нового... ПРАЙМ, 18.01.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|15,2%
|
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,5%
|0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (3кв2020)
|-1,8%
|
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий от ZEW (январь)
|-66,5
|-68
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений от ZEW (январь)
|55
|60
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (январь)
|54,4
|
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|0,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь)
|1,0%
|0,8%
|21:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 4кв2020/2020
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Группа Эталон — телеконференция менеджмента
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