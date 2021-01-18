МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повышается по индексу Мосбиржи на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару.

Снижение рынка нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов поддерживает давление на стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.52 мск повышался на 0,6%, до 3473 пунктов, а долларовый индекс РТС снижался на 0,05%, до 1473 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар растет примерно на 50 копеек, до 74,15 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в понедельник незначительно и разнонаправленно меняется по основным биржевым индексам, отыгрывая ослабление рубля против доллара.

При этом внешний фон остается преимущественно негативным. Так, западноевропейские индексы и американские фондовые фьючерсы немного снижаются. Рыночная активность невысока, поскольку в США сегодня выходной в связи с Днем Мартина Лютера Кинга.

Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,8 доллара за баррель на фоне опасений за спрос. Несмотря на начало массовой вакцинации населения в ряде стран, а также введение дополнительных карантинных ограничений, заболеваемость в мире продолжает оставаться высокой. Это понижает спрос на топливо и в целом – на рисковые активы.

В лидерах падения цены на российской площадке — бумаги "М.Видео" (-2,5%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,3%), ВТБ (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Алросы" (-1%). Растут ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+6,5%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность.

Также дорожают акции "Фосагро" (+3,1%), бумаги "Новатэка" (+2,5%), "Юнипро" (+1,8%).

ПРОГНОЗЫ

Мировые рынки удержались от более серьезных потерь благодаря превысившим ожидания данным по ВВП и объему промышленного производства Китая, опубликованным в начале дня, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится немного ниже уровня 3400 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1448 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона эти технические препятствия могут быть проверены на прочность", — говорит он.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от дневных минимумов, а рублевый индикатор даже перешел к росту, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". По ее словам, день, однако, вряд ли будет показательным ввиду отсутствия значимых внешних ориентиров.