МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос по рублевым ценам на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару.

Рыночная активность невысока из-за выходного в США. Снижение рынка нефти и неуверенная динамика западноевропейских фондовых индексов поддерживает давление на стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,61%, до 3471,92 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1474,86 пункта. Доллар при этом рос на 50 копеек, до 74,15 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в понедельник незначительно прибавлял по рублевым ценам, отыгрывая ослабление рубля против доллара.

При этом внешний фон оставался нейтрально негативным. Рыночная активность на глобальных торговых площадках была низкой из-за выходного в США, где сегодня отмечался День Мартина Лютера Кинга.

Западноевропейские индексы не показали единой динамики. Инвесторы заняли паузу в преддверии сезона публикации финансовой отчетности компаний.

Стоимость нефти снижается на 0,4%, до 54,9 доллара за баррель на фоне опасений за спрос. Несмотря на начало массовой вакцинации населения в ряде стран, а также введение дополнительных карантинных ограничений, заболеваемость в мире продолжает оставаться высокой. Это понижает спрос на топливо и в целом – на рисковые активы.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,5%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность. Также подорожали акции "Фосагро" (+2,8%), бумаги "Новатэка" (+1,6%), "Юнипро" (+2%), ПИКа (+1,7%).

Упали акции "М.Видео" (-2,8%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,5%), ВТБ (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Алросы" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

В течение недели ситуация на рынках будет становиться все более интересной, а внешний фон принесет как макроэкономические, так и корпоративные новости, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рынок РФ и рубль на данный момент сдержанно восприняли риски новых санкционных угроз, но никакой конкретики по этому вопросу пока и нет, добавила она.

"Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник закрепились выше ближайших важных уровней (3460 и 1460 пунктов), что с технической точки зрения может позволить им развить повышение на следующей сессии. Однако сохраняются риски перехода к коррекционному снижению и достижения ими 3350 и 1420 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3390-3520 пунктов", — оценила Кожухова.

Политические события, связанные с резкими заявлениями зарубежных МИД в отношении Москвы, привели к короткой просадке индексов, но позднее они восстановились, отметил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"В условиях нейтрального внешнего фона РТС может во вторник двинуться в диапазон 1480-1510 пунктов. Рынок может довольно легко вернуться выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи уже в ближайшие сутки", — добавил он.

Завтра набор факторов воздействия на рыночную динамику не претерпит серьезных изменений, полагает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 3430-3500 пунктов", — оценил он.