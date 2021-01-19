МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 15,2% 32,5% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,8% 0,5%
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда (3кв2020) -1,8%  
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий от ZEW (январь) -66,5 -68,5
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений от ZEW (январь) 55 60
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (январь) 54,4  
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь) 0,3% -0,1%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь) 1% 1%
21:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа Эталон — операционные результаты за 4кв2020/2020    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Группа Эталон — телеконференция менеджмента    