МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале дня повышается на 0,5%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 20 копеек, до 73,79 рубля, евро — на 17 копеек, до 89,25 рубля, следует из данных биржи.