МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет по фондовым индексам, отыгрывая позитивный внешний фон. Индекс Мосбиржи растет на 0,5% в начале дня

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,4%, до уровня 3486 пунктов, долларовый индекс РТС рос на 0,8% до 1487 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дорожает на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,5-0,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно в плюсе — в пределах 1,7%.