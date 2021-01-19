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https://1prime.ru/Financial_market/20210119/832837508.html
Российский рынок акций растет в начале дня на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет по фондовым индексам, отыгрывая позитивный внешний фон. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,4%, до... ПРАЙМ, 19.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет по фондовым индексам, отыгрывая позитивный внешний фон.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,4%, до уровня 3486 пунктов, долларовый индекс РТС рос на 0,8% до 1487 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Нефть дорожает на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,5-0,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно в плюсе — в пределах 1,7%.