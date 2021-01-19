Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Северстали", во вторник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.18 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,21%, до 7,03 доллара, "Новатэка" — на 0,77%, до 189,35 доллара, "Лукойла" — на 1,04%, до 80,51 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,26%, до 6,11 доллара, "Газпром нефти" — на 1,83%, до 23,62 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" росла на 1,26%, до 35,4 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,25%, до 18,2 доллара, НЛМК — увеличивалась на 0,47%, до 29,68 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 0,39%, до 1,02 доллара, Сбербанка — на 1,4%, до 15,34 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,33%, до 45,65 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,02%, до 8,46 доллара, "Магнита" — на 0,57%, до 16,73 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,92%, до 3,55 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210119/832838107.html