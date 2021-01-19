МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Северстали", во вторник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет в начале дня на внешнем позитиве

По состоянию на 11.18 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,21%, до 7,03 доллара, "Новатэка" — на 0,77%, до 189,35 доллара, "Лукойла" — на 1,04%, до 80,51 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,26%, до 6,11 доллара, "Газпром нефти" — на 1,83%, до 23,62 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 1,26%, до 35,4 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,25%, до 18,2 доллара, НЛМК — увеличивалась на 0,47%, до 29,68 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,39%, до 1,02 доллара, Сбербанка — на 1,4%, до 15,34 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,33%, до 45,65 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,02%, до 8,46 доллара, "Магнита" — на 0,57%, до 16,73 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,92%, до 3,55 доллара.