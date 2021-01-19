МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут во вторник в ожидании выступления кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен и новой порции корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро в ожидании новостей из США

По состоянию на 13.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,55% — до 30889 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 12927,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 3788,62 пункта.

Трейдеры во вторник ждут выступления в комитете сената по финансам кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. По данным СМИ, она планирует говорить о риске более продолжительного экономического спада в США, если конгресс не одобрит дополнительный пакет помощи.

"Йеллен попытается убедительно изложить план бюджетного стимулирования избранного президента США Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов, утверждая, что низкие процентные ставки открывают возможность для большого пакета. Если темпы роста благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру или людей будут превышать стоимость заимствования, это имеет смысл", — приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста UBS Global Wealth Management Пола Донована (Paul Donovan).

Кроме того, инвесторы ждут новой порции корпоративной отчетности в США. Во вторник до открытия торгов финансовые показатели за 2020 год опубликуют такие крупные американские банки как Goldman Sachs и Bank of America.