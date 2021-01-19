МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange (LME) намерена закрыть последнюю в Европе "биржевую яму" в рамках модернизации биржи, сообщает агентство Sky News со ссылкой на источники.

"London Metal Exchange (LME) намерена оставить в прошлом последнее оставшееся открытое торговое кольцо в Сити в рамках изменений, направленных на модернизацию одного из самых важных в мире центров торговли сырьевыми товарами", — говорится в сообщении агентства. Нулевые процентные ставки сильно осложнили жизнь биржевых медведей

Источники Sky News отмечают, что закрытие "биржевой ямы" будет предложено в рамках более широких обсуждений по модернизации биржи и переходу на электронные торги. Отмечается, что LME опубликует соответствующий консультационный документ позднее во вторник.

Собеседники агентства также сообщили, что в рамках обсуждений будет подниматься вопрос о том, следует ли использовать для торговли металлами регулятивные нормы, используемые на London Stock Exchange (LSE).

Ранее открытая площадка была закрыта в связи с пандемией коронавируса, а торги "из ямы" были переведены в электронный формат. LME является единственной биржей в Европе, ведущей традиционные торги голосом. Брокеры заключают сделки с сырьевыми товарами, физически находясь в "биржевой яме".

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