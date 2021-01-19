В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!

Понятно, спасибо