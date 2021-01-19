МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник незначительно и разнонаправленно меняется по основным фондовым индексам на фоне укрепления рубля к доллару.

Рост стоимости нефти, развивающихся валют и фондовых рынков говорит о повышенном спросе на риск, что поддерживает стоимость российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.36 мск снижался на 0,3%, до 3462 пунктов, а долларовый индекс РТС повышался на 0,2%, до 1478 пунктов. Доллар при этом снижался на 17 копеек, до 73,82 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок во вторник продолжает незначительные колебания. При этом укрепление рубля сдерживает рост рублевых цен акций. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Внешний фон сигнализирует о возросшем спросе на риск. Рынки ожидают выступления в комитете сената США по финансам кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Рынки предполагают, что Йеллен будет говорить о важности крупного пакета экономической поддержки, а также скажет о необходимости придерживаться рыночного валютного курса.

Западноевропейские индексы и американские фондовые фьючерсы растут днем в пределах 0,8%.

Рынок нефти прибавляет 1,2%, до 55,4 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы кроме надежд на пакет экономической помощи обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.

В лидерах падения цены на российской площадке — ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-5,9%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность. Также дешевеют акции "Роснефти" (-1,6%), Polymetal (-1%), "Русала" (-0,9%). Растут акции "ВСМПО-Ависмы" (+1,9%), "М.Видео" (+2,6%), "Мосбиржи" (+3,7%), "Аэрофлота" (+1,9%). Рубль растет к доллару на внешнем позитиве

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от внутридневных максимумов, но удерживались выше поддержек 3460 и 1465 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Не исключено, что более значительные курсовые движения произойдут на рынке во второй половине сессии после возвращения на биржи инвесторов из США. На данный момент обстановку всё еще можно охарактеризовать как спокойную", — добавила она.

В отсутствие новых негативных драйверов ожидается рост на российских фондовых площадках, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3450-3590 пунктов, добавил он.