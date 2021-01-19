МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник поднимаются, поддерживают рынки данные корпоративных отчетностей, при этом трейдеры ожидают выступление кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании внутренних новостей

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67%, до 31020,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1%, до 13128,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,67%, до 3793,6 пункта.

Инвесторы обращают внимание на данные финансовых отчетностей. Результаты нефтесервисной компании Halliburton Inc. в последнем квартале 2020 года оказались лучше прогнозов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла 0,18 доллара при прогнозе прибыли в 0,15 доллара. Выручка снизилась в 1,6 раза в годовом выражении, составив 3,237 миллиарда долларов, показатель ожидался на отметке в 3,22 миллиарда. Бумаги компании дорожают на 2,2%.

Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. в четвертом квартале подскочила вдвое, говорится в финотчетности банка. Разводненная прибыль на акцию за три месяца поднялась до 12,08 доллара при прогнозе в 7,33 доллара, а выручка — выросла на 18%, до 11,74 миллиарда долларов, хотя аналитики ожидали показатель на уровне в 9,88 миллиарда. Акции Goldman Sachs дорожают на 0,3%.

Показатели Bank of America Corp. (BofA) лишь частично превзошли ожидания. В четвертом квартале разводненная прибыль банка на акцию достигла 0,59 доллара при прогнозе в 0,55 доллара, а выручка уменьшилась на 10%, до 20,1 миллиарда долларов. Эксперты ожидали показатель на уровне 20,6 миллиарда. Бумаги BofA в ходе торгов снижаются в цене на 0,5%.

Внимание трейдеров также сосредоточено вокруг выступления Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Инвесторы ожидают, что Йеллен будет говорить о важности крупного пакета экономической поддержки, а также скажет о необходимости придерживаться рыночного валютного курса.