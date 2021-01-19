МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник поднимаются, поддерживают рынки данные корпоративных отчетностей, при этом трейдеры ожидают выступление кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

!Нью-Йоркская фондовая биржа

Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании внутренних новостей

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67%, до 31020,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1%, до 13128,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,67%, до 3793,6 пункта.

Инвесторы обращают внимание на данные финансовых отчетностей. Результаты нефтесервисной компании Halliburton Inc. в последнем квартале 2020 года оказались лучше прогнозов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла 0,18 доллара при прогнозе прибыли в 0,15 доллара. Выручка снизилась в 1,6 раза в годовом выражении, составив 3,237 миллиарда долларов, показатель ожидался на отметке в 3,22 миллиарда. Бумаги компании дорожают на 2,2%.

Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. в четвертом квартале подскочила вдвое, говорится в финотчетности банка. Разводненная прибыль на акцию за три месяца поднялась до 12,08 доллара при прогнозе в 7,33 доллара, а выручка — выросла на 18%, до 11,74 миллиарда долларов, хотя аналитики ожидали показатель на уровне в 9,88 миллиарда. Акции Goldman Sachs дорожают на 0,3%.

Показатели Bank of America Corp. (BofA) лишь частично превзошли ожидания. В четвертом квартале разводненная прибыль банка на акцию достигла 0,59 доллара при прогнозе в 0,55 доллара, а выручка уменьшилась на 10%, до 20,1 миллиарда долларов. Эксперты ожидали показатель на уровне 20,6 миллиарда. Бумаги BofA в ходе торгов снижаются в цене на 0,5%.

Внимание трейдеров также сосредоточено вокруг выступления Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Инвесторы ожидают, что Йеллен будет говорить о важности крупного пакета экономической поддержки, а также скажет о необходимости придерживаться рыночного валютного курса.