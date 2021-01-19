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https://1prime.ru/Financial_market/20210119/832844912.html
Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций снизился по основным фондовым индексам во вторник, рублевый – больше долларового — на фоне укрепления российской валюты к доллару, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 19.01.2021
рынок акций рф, новости, экономика, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным фондовым индексам во вторник, рублевый – больше долларового — на фоне укрепления российской валюты к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,83%, до 3443,23 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,29% до 1470,63 пункта. Доллар при этом снижался на 28 копеек, до 73,72 рубля.