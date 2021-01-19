МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным фондовым индексам во вторник, рублевый – больше долларового — на фоне укрепления российской валюты к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,83%, до 3443,23 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,29% до 1470,63 пункта. Доллар при этом снижался на 28 копеек, до 73,72 рубля.