МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,89% — до 6,88 доллара, "Новатэка" – на 1,01%, до 186 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,3% — до 79,92 доллара, "Газпрома" – подешевели на 0,59%, до 6,06 доллара, "Газпром нефти" – подорожали на 0,86%, до 23,4 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,49% — до 35,13 доллара, "Северстали" – уменьшилась 0,33%, до 18,18 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,74% — до 29,76 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,28% — до 1 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,3%, до 15,09 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 3,11% — до 43,65 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,24% — до 8,39 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,24%, до 16,59 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,28% — до 3,51 доллара.