МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник повышается к доллару и меньше — к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных Московской биржи.

Ослабление американской валюты обусловлено сигналами о сохранении мягкой монетарной политики в США, и это поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.57 мск снижался на 30 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,32 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта во вторник повышается против доллара и почти стабильна к евро. Рынки ростом аппетита к риску отыгрывают сигналы из США.

Кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики страны.

Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе. До этого на поддержку экономики конгресс выделил более 4 триллионов долларов. Кроме того, Йеллен заявила, что низкие процентные ставки сохранятся долго.

На таком фоне евро прибавляет 0,4%, до 1,2125 доллара. Американские фондовые индексы растут вечером на 0,5-1,2%.

Рынок нефти на фоне слабеющего на форексе доллара прибавляет 2,1%, до 55,9 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы кроме надежд на пакет экономической помощи обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар продолжил движение в середине диапазона 73-75 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца недели, а ухудшение внешней конъюнктуры может вывести доллар к его верхней границе", — добавил он.

Общий фон рынка преимущественно играет в пользу рубля, и в среду мы можем увидеть доллар по 73 рубля, евро по 88,5 рубля, оценил перспектив Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".