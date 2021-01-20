МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,3%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 18 копеек, до 73,50 рубля, евро — на 11 копеек, до 89,22 рубля, следует из данных биржи.