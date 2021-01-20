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https://1prime.ru/Financial_market/20210120/832848541.html
Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,3%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 18 копеек, до 73,50 рубля, евро — на 11 копеек, до 89,22... ПРАЙМ, 20.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,3%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 18 копеек, до 73,50 рубля, евро — на 11 копеек, до 89,22 рубля, следует из данных биржи.