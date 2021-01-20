МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду в основном ростом на волне подъема на биржах США и на внутренних корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Индексы США выросли на фоне надежд на стимулирование экономики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,47%, до 3583,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2412,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,08%, до 29962,47 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,71%, до 3114,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,41%, до 6770,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,38%, до 28523,26 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что фондовые биржи США выросли во вторник по основным индексам в пределах 1,5% на заявлениях кандидата в министры финансов Джанет Йеллен по экономическим вопросам. В частности, по ее словам, процентные ставки в экономике страны останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.

"Хотя многое из того, что она сказала, было уже известно благодаря распространению ее подготовленного выступления в ряде СМИ заранее, тем не менее рынки были счастливы дважды оценить одни и те же новости", — сказал агентству Франс Пресс глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости из Гонконга и Южной Кореи. Так, акции китайской интернет-компании Alibaba выросли в цене по итогам торгов в Гонконге на 8,5% после новостей о появлении ее основателя Джека Ма на публике впервые с октября. Это подтолкнуло индекс гонконгской биржи Hang Seng ближе к психологической отметке 30000 пунктов — в последний раз показатель превышал ее в мае 2019 года.

Кроме того, акции южнокорейской LG Electronics подскочили в цене на 13% на сообщениях в местных СМИ о том, что компания рассматривает возможность реструктуризации убыточного бизнеса по производству смартфонов.