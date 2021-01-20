МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут после выхода основных на сегодня макроэкономических европейских данных — о динамике потребительских цен в Великобритании и еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за США

По состоянию на 13.19 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,34%, до 6736 пунктов, французский CAC 40 — на 0,69%, до 5637,45 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 13917,3 пункта.

Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%. Рост инфляции оказался больше прогнозов аналитиков, которые ожидали увеличения до 0,5% в годовом выражении и до 0,2% в месячном.

В то же время годовая дефляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, сохранилась на уровне ноября и составила 0,3%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой. В месячном исчислении потребительские цены также на 0,3%, но выросли.

В целом же позитивной динамике индексов глобально способствует общий рост рисковых настроений после заявлений кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен. Она, в частности, отметила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и госбюджета, но уровень процентных ставок в экономике останется низким, а сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям при коронавирусе и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии.