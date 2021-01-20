МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в среду перед публикацией новой порции корпоративной отчетности за минувший год крупными американскими банками и компаниями, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут на статистике из еврозоны и Британии

По состоянию на 13.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,19% — до 30888 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 13080,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3803,38 пункта.

В среду трейдеры ждут новой порции корпоративной отчетности в США. Так, свои финансовые показатели за 2020 год раскроют банки Morgan Stanley и Bank of New York Mellon, а также компания потребительских товаров Procter & Gamble и авиаперевозчик United Airlines.

"Любая компания, которая не достигнет ожидаемых показателей или хотя бы немного разочарует по прибыли, будет строго наказана (реакцией рынка — ред.). Много оптимизма уже отыграно, и обычно не остается слишком много места для маневра, когда акции находятся на историческом максимуме", — сказал газете Wall Street Journal руководитель рыночной стратегии Mediolanum Investment Funds Брайан О'Рейли (Brian O'Reilly). Трамп в прощальной речи осудил штурм Капитолия

Акции стримингового сервиса Netflix растут на предварительных торгах в США более чем на 12% после того, как компания сообщила, что ее аудитория в 2020 году превысила 200 миллионов пользователей.

Кроме того, рынки следят за политической ситуацией в стране — в среду демократ Джо Байден вступит в должность президента. Церемония пройдет в полдень по местному времени (20.00 мск) на ступенях Капитолия США, который за две недели до этого штурмовали сторонники президента Дональда Трампа в момент формального утверждения избрания Байдена.