МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рубль днем повышается к доллару и евро, отыгрывая позитивный внешний фон и спрос на рублевую ликвидность.

Ослабление доллара к развивающимся валютам, рост рынка нефти и фондовых индексов поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.05 мск снижался на 4 копейки, до 73,64 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Российская валюта в среду повышается против доллара и евро. Высокий аппетит к риску на мировых рынках сохраняется. Инвесторы продолжают отыгрывать надежды на мягкую монетарную политику в США. Бумаги российских компаний растут в цене на торгах в Лондоне

Накануне кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, дала понять, что низкие ставки в стране сохранятся надолго, а экономику ждут новые масштабные пакеты финансовой помощи.

На таком фоне развивающиеся валюты в основном растут против доллара. Западные фондовые индексы также прибавляют.

Рынок нефти повышается на 0,8%, до 56,36 доллара за баррель сорта Brent. Поддерживает котировки нефти снижение индекса доллара, которое наблюдается третью торговую сессию подряд. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Приближение пика налогового периода января в РФ, а также прошедший сегодня аукцион Минфина по размещению ОФЗ поддержал спрос на рублевую ликвидность и соответственно – курс рубля.

Ведомство в среду в полном объеме разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 20 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе в 38,97 миллиарда.

В то же время, начало покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживает рост рубля. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 19 января составил 14,2 миллиарда рублей – в два раза больше ежедневных планов (7,1 миллиарда), из-за выходного в США в понедельник. Российский рынок акций растет на позитивных внешних сигналах

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В условиях сохранения ограничений на туризм рост цен на нефть увеличит профицит текущего счета, но во многом этот рост будет компенсирован покупками валюты по бюджетному правилу, считает Дмитрий Полевой из "Локо инвест".

"При этом средства, сэкономленные на выездном туризме, частично все равно поддерживают спрос на валюту через потребление импортных товаров. Потому дальнейший рост рубля потребует улучшения капитальных потоков. Большого оптимизма здесь по-прежнему не ждем, поэтому потенциал укрепления рубля может быть ограничен 1-3% в среднем за год", — оценил он.

Сегодня, учитывая позитивный внешний фон и заметный рост цен на нефть, курс может предпринять попытки возвращения к отметке 73 рубля за доллар, добавил Полевой.

Йеллен перед вступлением в должность министра финансов США подтвердила приверженность стимулирующей политике и развеяла опасения многих участников о том, что стимулы будут финансироваться повышением налогов для корпораций, рассуждает Олег Кочетков из "МТС банка".

"Она заявила, что пока не время думать о повышении налогов, это долгосрочная перспектива. Каплю негатива добавила жесткая риторика в отношении Китая: торговая война, вероятно, продолжится. В целом, на товарных рынках сохранился оптимизм. Это толкает курс доллара к рублю к нижней границе торгового диапазона последних дней 73-75 рублей", — добавил он.