МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду растет по основным фондовым индексам на фоне сохранения на мировых площадках спроса на рисковые активы.

Рост стоимости нефти и западных фондовых индексов поддерживает стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.26 мск повышался на 0,8%, до 3471 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1486 пунктов.

РОСТ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ

Российский фондовый рынок в среду растет, отыгрывая высокий аппетит к риску, сохраняющийся на мировых рынках на фоне сигналов о грядущей мягкой монетарной политике финансовых властей США. Рубль растет на позитивном внешнем фоне

Накануне кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, дала понять, что низкие ставки в стране сохранятся надолго, а экономику ждут новые масштабные пакеты финансовой помощи.

На таком фоне западные фондовые индексы и фьючерсы в основном прибавляют. Рынок нефти повышается на 0,8%, до 56,3 доллара за баррель сорта Brent.

Поддержка нефтяным котировкам приходит от снижения индекса доллара, которое наблюдается третью торговую сессию подряд. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

В лидерах роста цены на российской площадке – акции "Ростелекома" (+3%), "Детского мира" (+2,6%), "Норникеля" (+2,5%), АФК "Система" (+2,5%), "Алросы" (+1,8%). Снижаются ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,1%), акции ПИКа (-1%), "Мосбиржи" (-2%), "Аэрофлота" (-0,4%). Бумаги российских компаний растут в цене на торгах в Лондоне

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на усиление антироссийской риторики, а также новые санкции по "Северному потоку 2", российский рынок пытается расти вслед за другими площадками, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Ближайшее сопротивление росту индекса Мосбиржи находится на отметке 3492 пункта, индексу РТС — на одиннадцатимесячной вершине 1507 пунктов, установленной на прошлой неделе. В случае сохранения восходящей динамики мировых рынков мы можем уже сегодня попытаться преодолеть эти технические препятствия", — добавил он.

Российский рынок пока живет надеждами на американские экономические стимулы, которые поддержат мировую экономику, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Однако игроки российских площадок пока не учитывают вероятности ухудшения отношений с Вашингтоном. После инаугурации президента Джо Байдена состоится принятие в сенат двух демократических кандидатов от Джорджии, что приведет к разделению его пополам. Соответственно, голос вице-президента Камалы Харрис станет решающим", — подчеркнул эксперт.