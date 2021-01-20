МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду поднялся по основным фондовым индексам на фоне высокого спроса на рисковые активы, следует из данных Московской биржи.

Рост цены нефти и западных фондовых индексов поддержал стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,68%, до 3466,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,11%, до 1486,9 пункта. Нефть дорожает на оптимизме вокруг восстановления экономики

РОСТ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ

Российский фондовый рынок в среду торговался в плюсе, отыгрывая высокий аппетит к риску, сохраняющийся на мировых рынках на фоне сигналов о грядущей мягкой монетарной политике финансовых властей США.

Накануне кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, дала понять, что низкие ставки в стране сохранятся надолго, а экономику ждут новые масштабные пакеты финансовой помощи.

Кроме того, трейдеры глобальных рынков следят за публикацией финансовых отчетов американских банков. В частности, Morgan Stanley сообщил о получении чистой прибыли по итогам 2020 года в 1 миллиард долларов, что на 22% больше показателя предыдущего года.

На таком фоне западные фондовые индексы растут вечером. Рынок нефти повышается на 0,8%, до 56,3 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы надеются на сохранение позитивных настроений, которые поддерживаются ожиданиями по восстановлению экономики США.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Ростелекома" (+2,9%), "Детского мира" (+2,8%), "Норникеля" (+2,8%), АФК "Система" (+2,2%), НЛМК (+2,1%). Снизились ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3%), акции ММК (-0,7%), "Мосбиржи" (-2,5%), "М.Видео" (-1,1%). Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни особенно интересными для российских активов будут возможные заявления вступающего в должность президента США Джо Байдена по внешней политике, в частности в отношении РФ, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Масштабные покупки на отечественных биржах пока сдерживаются санкционными рисками, но, если они в ближайшее время не реализуются, динамика индексов в большей степени станет определяться общемировыми факторами. Пока же повышение индексов едва ли можно было назвать уверенным – рынок, скорее, находится на краткосрочном перепутье с сохранением рисков возвращения к нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3410-3520 пунктов", — оценила она.

Завтра рынки могут отыгрывать первые заявления Джо Байдена в статусе президента США, также ожидает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 3425-3500 пунктов, оценил перспективы он.