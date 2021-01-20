МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду усилил рост к доллару и евро, отыгрывая аппетит к риску на глобальных рынках и спрос на рублевую ликвидность на внутреннем рынке, следует из данных Московской биржи.

Ослабление доллара к развивающимся валютам, рост рынка нефти и фондовых индексов поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.51 мск снижался на 22 копейки, до 73,46 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 88,96 рубля, следует из данных Мосбиржи. Российский рынок акций закрылся ростом вслед за мировыми биржами

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в среду преимущественно повышалась против доллара и евро. Высокий аппетит к риску на мировых рынках поддерживал курс российской валюты. Инвесторы продолжают отыгрывать надежды на мягкую стимулирующую монетарную политику в США. Она традиционно оказывает давление на национальную валюту страны.

Накануне кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, дала понять, что низкие ставки в стране сохранятся надолго, а экономику ждут новые масштабные пакеты финансовой помощи.

На таком фоне развивающиеся валюты в основном укреплялись сегодня против доллара. Западные фондовые индексы также прибавляли в весе, сигнализируя о спросе на риск.

Рынок нефти повышается на 1%, до 56,4 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы надеются на сохранение позитивных настроений, которые поддерживаются ожиданиями по восстановлению экономики США. Страхи о негативном влиянии ограничительных мер в связи с коронавирусом пока отступили на второй план.

Приближение пика налогового периода января в РФ (общий объем выплат оценивается в 1,6 триллиона рублей), а также прошедший сегодня аукцион Минфина по размещению ОФЗ поддержали спрос на рублевую ликвидность и соответственно – курс рубля.

Ведомство в среду в полном объеме разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 20 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе в 38,97 миллиарда. Впрочем, пока Минфину не удается выполнять план, который, по оценкам экспертов соответствует заимствованиям в объеме около 80 миллиардов рублей еженедельно.

При этом начало покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила сдерживает рост рубля. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 19 января составил 14,2 миллиарда рублей – в два раза больше ежедневных планов (7,1 миллиарда), из-за выходного в США в понедельник.

Пока же доллар и евро снижаются к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть дорожает на оптимизме вокруг восстановления экономики

ПРОГНОЗЫ

В среду вечером внимание инвесторов приковано к инаугурации Джо Байдена, и в ближайшее время рынки оценят его первые заявления и действия в новой должности, полагает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"Пока же мы сохраняем прогнозный диапазон для курса доллара на вторую половину недели в диапазоне 72-75 рублей", — добавил он.

Нисходящий тренд доллара на фоне роста цены на нефть вполне может продолжиться, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"До конца дня доллар может попробовать протестировать отметку 73 рубля, а евро может откатиться в этом случае до 88,3 рубля", — оценил перспективы он.