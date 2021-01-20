МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся ростом вслед за мировыми биржами

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,29% — до 6,86 доллара, "Новатэка" – выросла на 1,56%, до 188,9 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,23% — до 79,74 доллара, "Газпрома" – на 0,3%, до 6,04 доллара, "Газпром нефти" – на 0,43%, до 23,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,53% — до 36,02 доллара, "Северстали" – уменьшилась 0,11%, до 18,16 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,75% — до 30,28 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,2% — до 1 доллара, Сбербанка — на 0,73%, до 15,2 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 2,86% — до 42,4 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 2,86% — до 8,63 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,54%, до 16,5 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 2,28% — до 3,59 доллара.