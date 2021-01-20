Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне разнонаправленно
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,29% — до 6,86 доллара, "Новатэка" – выросла на 1,56%, до 188,9 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,23% — до 79,74 доллара, "Газпрома" – на 0,3%, до 6,04 доллара, "Газпром нефти" – на 0,43%, до 23,3 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,53% — до 36,02 доллара, "Северстали" – уменьшилась 0,11%, до 18,16 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,75% — до 30,28 доллара.
Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,2% — до 1 доллара, Сбербанка — на 0,73%, до 15,2 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 2,86% — до 42,4 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 2,86% — до 8,63 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,54%, до 16,5 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 2,28% — до 3,59 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210120/832855366.html