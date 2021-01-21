2021-01-21T10:04:25+03:00
2021-01-21T10:04:25+03:00
2021-01-21T10:04:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832857674.html
Индекс Мосбиржи растет на 0,6% в начале торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,6%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 73,24 рубля, евро — на 11 копеек, до 88,85... ПРАЙМ, 21.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83254/77/832547785.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83254/77/832547785.jpg
https://1prime.ru/images/83254/77/832547784.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83254/77/832547784.jpg
https://1prime.ru/images/83254/77/832547783.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83254/77/832547783.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,6%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 73,24 рубля, евро — на 11 копеек, до 88,85 рубля, следует из данных биржи.