МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,6%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 73,24 рубля, евро — на 11 копеек, до 88,85 рубля, следует из данных биржи.