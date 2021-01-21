МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности — подорожание "развивающихся" валют к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 27 копеек, до 73,25 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 88,86 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,2%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.