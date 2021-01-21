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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832857808.html
Рубль повышается в начале дня на фоне роста "развивающихся" валют
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Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности — подорожание "развивающихся" валют к доллару. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 21.01.2021
курс доллар, курс рубля, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности — подорожание "развивающихся" валют к доллару.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 27 копеек, до 73,25 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 88,86 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,2%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.