МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественно в плюсе вслед за подъемом на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов. В США новый президент, а на Wall Street новые рекорды

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1%, до 3621,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 2449,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,1%, до 29927,76 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49%, до 3160,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 6823,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,82%, до 28756,86 пункта — это самый высокий уровень закрытия с августа 1990 года.

Трейдеры обратили внимание на то, что биржевые индексы США закрылись в среду на рекордно высоких отметках на фоне инаугурации президента Джо Байдена. Трейдеры надеются на то, что его администрация сможет реализовать обширный пакет поддержки экономики США. Ранее Байден предлагал такой пакет объемом 1,9 триллиона долларов. "Рост на японском рынке акций произошел вслед за биржами США, поскольку инвесторы в основном приветствовали администрацию Байдена", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).

Кроме того, определенное влияние на настроения участников торгов оказала статистика из Японии, которая является третьей по величине мировой экономикой. Так, по официальным данным, экспорт страны в декабре вырос впервые за два года — рост составил 2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. При этом аналитики ждали роста показателя на 2,4%. В то же время импорт снизился на 11,6%, что стало двадцатым месяцем снижения подряд. Аналитики ждали падения на 14%.

При этом, как отмечают эксперты, заявления Банка Японии трейдеры оставили без реакции. Регулятор в четверг повысил прогноз по росту экономики страны на на 2021-2022 финансовый год (завершится в марте 2022 года) и сохранил свою мягкую денежно-кредитную политику. "Рынок проигнорировал заявление Банка Японии, которое было в пределах ожиданий", — сказал Хориути.