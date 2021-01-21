МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар дешевеет на уходе инвесторов в рисковые активы

По состоянию на 11.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,55%, до 6,9 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,45%, до 188,05 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,25%, до 79,54 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,12%, до 6,04 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,32%, до 23,38 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,76%, до 36,3 доллара, "Северстали" — на 0,11%, до 18,18 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 30,57 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,6%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 0,35%, до 15,25 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 2,36%, до 41,4 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,64%, до 8,69 доллара, "Магнита" — снижались на 0,12%, до 16,48 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,97%, до 3,62 доллара.