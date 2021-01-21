МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне общего оптимизма на рынках после инаугурации Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

По состоянию на 11.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47%, до 6771,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 5654,1 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 14017,2 пункта.

В четверг на рынках преобладают рисковые настроения, инвесторы реагируют на вступление в должность президента США Джо Байдена. На этом фоне американские рынки в среду выросли до рекордных значений. Основные индексы АТР в четверг закрылись также преимущественно в плюсе в пределах 1,5%.

Участники торгов надеются на то, что администрация Байдена окажет значительную финансовую поддержку американской экономике. Ранее президент предлагал проект пакета стимулирования объемом 1,9 триллиона долларов. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен ранее на этой неделе заявила, что будет работать над вторым таким пакетом.

Трейдеры также ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет позднее в четверг. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.