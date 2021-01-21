МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг быстро перешел к снижению по основным фондовым индексам после утреннего инерционного роста. Усиление падения нефтяных цен оказывает давление на российские акции, давят и геополитические риски. На рынках новые рекорды

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.57 мск снижался на 1,5% — до 3415 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1464 пунктов. При этом акции Газпрома теряли 2,5%, Сбербанка – 2%.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,7% — до 55,7 доллара за баррель,

С утра индексы на фоне общерыночного оптимизма поднимались до 3489,07 пункта и 1500,03 пункта соответственно.

Российский рынок оставался на максимумах до инаугурации президента США Джо Байдена, она произошла, и драйверы этого роста несколько иссякли, рассуждает финансовый аналитик Евгений Волков.

"Все ожидаемое случилось, теперь рынки ожидают реальных шагов Байдена, которые пока представляются для России как негативные в геополитическом плане. На этом фоне индекс Мосбиржи легко может уйти к 3350 пунктам, а затем и в район 3150-3200 пунктов, и это будет нормальной коррекцией. Если же и эта поддержка не устоит, то индекс пойдет на 2900 пунктов", — оценил он.