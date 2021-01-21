МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Обвал доллара, о котором все чаще предупреждают экономисты, вряд ли вероятен сегодня, однако оснований для "сползания" котировок все же немало. С учетом по-прежнему ведущей роли американской валюты в мировой экономике даже это может вызвать потрясения, равно как и новый виток ее роста. Разворот на 180 градусов. Что значит речь Джанет Йеллен?

Джанет Йеллен, которая вскоре может стать главой Минфина США, приведет доллар к обвалу — ведомство под контролем экс-главы Федеральной резервной системы (ФРС) будет проводить рискованную политику, которая имеет шанс спровоцировать серьезное колебание курса национальной валюты, считают эксперты агентства Bloomberg.

Йеллен уже призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику и обратилась к Конгрессу США с просьбой принять дополнительные меры по поддержке экономики.

С начала 2021 года курс доллара уже упал до двухлетнего минимума к основным мировым валютам. И инвесторы, которые "сидят" в долларе, могут воспринять такую позицию новых американских властей, как сигнал о том, что валюта США входит в длительный нисходящий тренд. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

Однако кроме громких заявлений представителей новой американской власти, никаких фундаментальных поводов для обвала доллара нет, уверены опрошенные эксперты "Прайм". Американская экономика по-прежнему остается самой сильной в мире, американские госбумаги – самыми надежными, а доллар – ведущей мировой валютой. Однако ее "проседание" все же возможно, и последствия этого окажутся весьма значительными

ПЛАВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Все прогнозы об обвале главной резервной валюты основаны на беспрецедентных мерах по накачке американской финансовой системы ликвидностью как путем выкупа ценных бумаг на баланс ФРС, так и прямыми денежными вливаниями, поясняет главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. Обвал нефти и не только: что угрожает российскому рынку в 2021 году

Этими мерами американские власти пытаются не только бороться с кризисом, но и, действительно, ослабить доллар для создания преимуществ американским производителям на мировом рынке, поясняет он.

И пока денежно-кредитная политика США останется неизменной, плавное ослабление доллара неизбежно, добавляет аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев.

При этом сильного снижения, ни тем более обвала доллара в ближайшие месяцы не предвидится. По словам аналитика, "крах" доллара невозможен до тех пор, пока большая часть валютных резервов стран мира вложено в долларовые активы: по данным МВФ, на 3 квартал 2020 года они составляют 56,6%. Для сравнения, у ближайшего конкурента американской валюты – евро – доля 19,2%, у китайского юаня – 2,0%.

"И, хотя доля доллара в мировых резервах снизилась на 1,5 процентных пункта за два года, о переломе долларовой системы речи быть не может: масштаб цифр слишком разный", — отмечает Ананьев.

НЕРАДУЖНЫЙ КУРС

И все же, так как американская экономика далеко не экспортно-ориентированная и в значительной степени зависит от импорта многих товаров и сырья, слабый курс доллара может иметь негативные последствия для страны. Это не обвал валюты в классическом понимании а нечто иное, способное потрясти не только американскую, но и мировую экономику.

"Существенное снижение доллара может вызвать всплеск инфляции, что поставит под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС и ограничит возможности фискального стимулирования экономики", — поясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, быстрое снижение доллара способно ударить по долговому рынку США, что крайне негативно отразится как на других рынках, так и на возможностях американского правительства финансировать за счет размещения гособлигаций большой бюджетный дефицит, который лишь увеличивается из-за обширных программ финансовой помощи, добавляет аналитик.

В ПОГОНЕ ЗА ДОЛЛАРОМ

Спустя некоторое время американские товары во всем мире станут дешевле – спрос на них вырастет как внутри страны, так и за рубежом. Из-за этого конкуренты Штатов потеряют часть рынка сбыта.

Вряд ли Европа или Великобритания будут бездействовать, глядя как дешевеющие в их валюте американские товары вытесняют местные, считает Антонов. Они также будут принимать меры для ослабления собственных валют, вбрасывая в экономику новые евро и фунты стерлингов, рассуждает Антонов. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

Начнется борьба "печатных станков" — кто больше напечатает денег. "И исход этой борьбы неизвестен", — добавляет эксперт.

Однако вряд ли до этого дойдёт – слишком многое может быть поставлено на карту, и со временем доллар вернет прежние позиции. На долгосрочном горизонте доллар, скорее всего, существенно не опустится ниже трехлетних минимумов, установленных недавно по отношению к шести ключевым валютам (индекс доллара) на отметке 89,2 пункта. Вероятней возвращение американской валюты на более высокие уровни — 91–93 пунктов по индексу доллара, заключил Бабин.