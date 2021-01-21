МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг в ожидании новых финансовых отчетов американских компаний за минувший квартал, свидетельствуют данные торгов. В США новый президент, а на Wall Street новые рекорды

По состоянию на 14.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,09% — до 31126 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 13352,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3852,12 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что рынки могут продолжить свой уверенный рост. В среду биржевые индексы США закрылись на рекордно высоких отметках на фоне инаугурации президента Джо Байдена. Трейдеры надеются на то, что его администрация сможет реализовать обширный пакет поддержки экономики США. Ранее Байден предлагал такой пакет объемом 1,9 триллиона долларов.

Трейдеры с оптимизмом ждут новых корпоративных отчетов американских компаний. Так, до открытия торгов отчетности опубликуют железнодорожный оператор Union Pacific и несколько региональных банков, включая KeyCorp и Fifth Third Bancorp. Технологические гиганты Intel и International Business Machines (IBM) должны объявить квартальные результаты после закрытия рынков.

"Сезон корпоративной отчетности выглядит относительно неплохо и, похоже, подтверждает картину того, что США из-за отсутствия полного локдауна хорошо пережили четвертый квартал", — сказал газете Wall Street Journal экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski).