МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Гендиректор "Полюса", крупнейшего производителя золота в России, Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который инвестиционная компания Altus Capital владеет 25% "Детского мира", говорится в сообщении инвесткомпании.

"Детский мир": есть риск переоценки стоимости

"Закрытие сделки по привлечению новых инвесторов ожидается в ближайшее время после выполнения определенных предварительных условий юридического характера", — добавляет Altus.