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https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832861821.html
Руководители "Полюса" станут совладельцами "Детского мира"
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Гендиректор "Полюса", крупнейшего производителя золота в России, Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин станут крупнейшими... ПРАЙМ, 21.01.2021
компания полюс, акции, детский мир, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Гендиректор "Полюса", крупнейшего производителя золота в России, Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который инвестиционная компания Altus Capital владеет 25% "Детского мира", говорится в сообщении инвесткомпании.
"Altus Capital настоящим сообщает о достижении договоренности с двумя инвесторами, в соответствии с которой они станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited, через который Altus Capital владеет 25% от общего количества акций ПАО "Детский мир". Новыми инвесторами выступили Павел Грачев и Михаил Стискин", — говорится в сообщении.
"Закрытие сделки по привлечению новых инвесторов ожидается в ближайшее время после выполнения определенных предварительных условий юридического характера", — добавляет Altus.