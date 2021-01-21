МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после утреннего роста перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи.

Удешевление нефти и ожидание новых санкционных рисков поддерживают давление на курс нацвалюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.05 мск повышается на 29 копеек, до 73,81 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 89,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

В начале торгового дня доллар дешевел до 73,20 рубля, евро — до 88,84 рубля. Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг с утра попыталась продолжить рост, отыгрывая общее усиление аппетита к риску после инаугурации президента США Джо Байдена.

Однако на российских рынках довольно скоро началась фиксация прибыли после предыдущего роста рублевых активов. При этом игроки вспомнили и о санкционных рисках.

Так, Байден в своей инаугурационной речи заявил о намерениях отстаивать американские ценности и права человека, укреплять позиции США в мире, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это провоцирует неизбежное столкновение с Россией по ряду вопросов, от ареста Навального до ситуации в Белоруссии", — поясняет он.

Давление на рубль поддерживается дешевеющей нефтью. Стоимость барреля сорта Brent снижается сейчас на 0,8%, до 55,65 доллара за баррель.

Цены на нефть несколько ускорили снижение ранее в четверг после выхода данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, напротив, небольшого снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики теперь прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.

При этом "развивающиеся" валюты в основном укрепляются против доллара, что отчасти компенсирует внешний негатив для рубля.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,4-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent. Меркель прокомментировала санкции против "Северного потока 2"

ПРОГНОЗЫ

Спрос на защитные активы усиливается, стоит ожидать умеренно негативную динамику во второй половине сегодняшних торгов на отечественных площадках, советует Александр Осин из ИК "Фридом финанс".

С одной стороны, активными остаются экспортеры, продающие валюту в преддверии налоговых выплат, с другой, спрос на валюту также есть, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". История с задержанием Навального и его последним расследованием активно обсуждается в медиа-сфере, сохраняется неопределенной и санкционная риторика, в том числе внутри ЕС — с призывами к новым санкциям и приостановке проекта "Северный поток 2", отмечает он.

"Сам по себе этот факт негатива для рубля не несет, поскольку огромные средства уже потрачены на строительство, а будущие поступления в прогнозах явно не учитывались. Но общий тренд на ограничение экономического сотрудничества с РФ, если он будет продолжен, негативно скажется на средне и долгосрочных перспективах рубля и всей экономики. Пока же краткосрочные перспективы рубля не меняются – ждем его роста до 73 рублей к доллару", — оценил Полевой.

Примечательно, что Россия в речи Байдена оказалась в числе второстепенных "противников" позади Китая, а некоторые сигналы относительно сотрудничества в сфере ядерного сдерживания и вовсе дали надежду на достижение соглашений, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

"Однако стоит аккуратно трактовать большинство подобных комментариев ввиду параллельно развивающейся дискуссии в Европарламенте об ужесточении регулирования в отношении строящейся второй нитки "Северного потока", — добавил он, говоря о санкционных рисках.