МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг днем снижается по основным фондовым индексам, хотя и отошел немного вверх от минимальных дневных уровней.

Санкционные риски не позволили рынку пойти на обновление исторических максимумов по индексу Мосбиржи, хотя с утра такие попытки и предпринимались, говорят эксперты.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.43 мск снижался на 1,1% — до 3429 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1466 пунктов. На волне продаж "голубых фишек" индексы падали в четверг до 3407,22 пункта и 1452,80 пункта, соответственно.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в четверг с утра по инерции повышался на фоне общего оптимизма на мировых площадках после инаугурации Джо Байдена на посту президента США. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Однако рублевые цены российских акций не смогли пойти на обновление исторических максимумов и на рынок пришли массированные продажи в рамках фиксации прибыли.

Игроки российского рынка после нейтральной инаугурационной речи задумались о реальных шагах Байдена, которые пока представляются для России как негативные в геополитическом плане.

Давление на акции поддержала дешевеющая нефть. Стоимость барреля сорта Brent снижается сейчас на 0,2%, до 55,95 доллара за баррель. Цены на нефть пропали под давление данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, напротив, небольшого снижения.

При этом западные фондовые индексы в основном прибавляют на фоне публикации квартальной финансовой отчетности.

В лидерах падения цены на российской площадке – ГДР TCS Group Holding (-4,2%), в которую входит "Тинькофф банк", акции "Мечела" (-3,9%), "Мосбиржи" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,3%), "Газпрома" (-2,1%) и "Лукойла" (-2,1%). Растут акции "Детского мира" (+2%), "Фосагро" (+1,3%), ПИКа (+1,3%), Polymetal (+0,6%). Рубль повышается в начале дня на фоне роста "развивающихся" валют

ПРОГНОЗЫ

После позитивного старта сессии российский рынок развернулся вниз, хотя каких-то очевидных новостных триггеров именно в четверг не появлялось, рассуждает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

"Российский рынок в последние 2-3 сессии выглядел слабее коллег по развивающимся площадкам. Он не падал, а стоял в боковике, тогда как остальные продолжали движение наверх. Сейчас эта слабость вылилась в техническое ускорение распродаж после выхода из устоявшегося коридора. Как правило, без дополнительных причин и негативных новостных триггеров волны снижения оказываются непродолжительными. По индексу Мосбиржи допускаем временное снижение в сторону 3320-3330 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вышли в минус и стремились к первым целям краткосрочной коррекции 3380 и 1435 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Приход к власти в США Байдена, судя по всему, все же вызывает у инвесторов тревожность, при том, что никаких конкретных негативных новостей пока не поступило", — добавила она.