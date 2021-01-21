Российский рынок акций снижается по основным фондовым индексам
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг днем снижается по основным фондовым индексам, хотя и отошел немного вверх от минимальных дневных уровней.
Санкционные риски не позволили рынку пойти на обновление исторических максимумов по индексу Мосбиржи, хотя с утра такие попытки и предпринимались, говорят эксперты.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.43 мск снижался на 1,1% — до 3429 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1466 пунктов. На волне продаж "голубых фишек" индексы падали в четверг до 3407,22 пункта и 1452,80 пункта, соответственно.
КОРРЕКЦИЯ
Российский фондовый рынок в четверг с утра по инерции повышался на фоне общего оптимизма на мировых площадках после инаугурации Джо Байдена на посту президента США.
Однако рублевые цены российских акций не смогли пойти на обновление исторических максимумов и на рынок пришли массированные продажи в рамках фиксации прибыли.
Игроки российского рынка после нейтральной инаугурационной речи задумались о реальных шагах Байдена, которые пока представляются для России как негативные в геополитическом плане.
Давление на акции поддержала дешевеющая нефть. Стоимость барреля сорта Brent снижается сейчас на 0,2%, до 55,95 доллара за баррель. Цены на нефть пропали под давление данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, напротив, небольшого снижения.
При этом западные фондовые индексы в основном прибавляют на фоне публикации квартальной финансовой отчетности.
В лидерах падения цены на российской площадке – ГДР TCS Group Holding (-4,2%), в которую входит "Тинькофф банк", акции "Мечела" (-3,9%), "Мосбиржи" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,3%), "Газпрома" (-2,1%) и "Лукойла" (-2,1%). Растут акции "Детского мира" (+2%), "Фосагро" (+1,3%), ПИКа (+1,3%), Polymetal (+0,6%).
ПРОГНОЗЫ
После позитивного старта сессии российский рынок развернулся вниз, хотя каких-то очевидных новостных триггеров именно в четверг не появлялось, рассуждает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".
"Российский рынок в последние 2-3 сессии выглядел слабее коллег по развивающимся площадкам. Он не падал, а стоял в боковике, тогда как остальные продолжали движение наверх. Сейчас эта слабость вылилась в техническое ускорение распродаж после выхода из устоявшегося коридора. Как правило, без дополнительных причин и негативных новостных триггеров волны снижения оказываются непродолжительными. По индексу Мосбиржи допускаем временное снижение в сторону 3320-3330 пунктов", — оценил он.
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вышли в минус и стремились к первым целям краткосрочной коррекции 3380 и 1435 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Приход к власти в США Байдена, судя по всему, все же вызывает у инвесторов тревожность, при том, что никаких конкретных негативных новостей пока не поступило", — добавила она.
https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832863621.html