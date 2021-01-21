МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг снова увеличиваются после достижения накануне исторических максимумов, инвесторы позитивно оценивают данные рынков труда и недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании финансовых отчетов

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 31202,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 0,21%, до 13485,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,01%, до 3852,08 пункта. Днем ранее все три индекса обновили исторические рекорды.

Ранее ещё до открытия торгов в США была опубликована статистика рынка труда и недвижимости в стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 16 января опустилось на 26 тысяч — до 900 тысяч заявок при прогнозе в 910 тысяч. А показатель за неделю, завершившуюся 9 января, был пересмотрен до 926 тысяч с 965 тысяч.

Кроме того, количество новых домов в США в декабре выросло на 5,8% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,669 миллиона. Прогноз предполагал рост показателя до 1,56 миллиона с первоначального уровня ноября в 1,547 миллиона. А показатель ноября был также пересмотрен в сторону повышения — до 1,578 миллиона новостроек.

Инвесторы также оценивают перспективы для экономики США после того, как демократ Джо Байден вступил в должность президента страны. Трейдеры продолжают ожидать, что его администрация сможет реализовать обширный "пакет поддержки" экономики.