МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером после роста в течение трех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США ставят новые рекорды

По состоянию на 18.12 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,05%, или на 1,15 доллара, до 1865,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,3%, до 25,84 доллара за унцию.

Стоимость золота росла в течение трех предыдущих дней в основном благодаря поддержке со стороны слабого курса доллара. За это время стоимость драгметалла выросла на 3,3%.

Трейдеры оценивают перспективы развития американской экономики с приходом к власти администрации Джо Байдена. В частности, инвесторы обратили особое внимание на выступление кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая сообщила о том, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики. Ранее избранный президент Джо Байден предложил проект пакета на сумму 1,9 триллиона долларов.

"В принципе, что у нас сейчас есть — это золото, которое консолидируется. Попутным ветром остаются экономические стимулы в Штатах и ослабление доллара", — отметила аналитик INTL FCStone Рона О'Коннелл (Rhona O`Connell), которую цитирует агентство Рейтер.