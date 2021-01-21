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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832864700.html
Российский рынок акций закрылся падением на геополитических рисках
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Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне усиления геополитических рисков, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 21.01.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне усиления геополитических рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,27%, до 3422,67 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,55%, до 1463,84 пункта.