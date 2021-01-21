МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне усиления геополитических рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.

Добыча нефти в пригороде Баку

Нефть дешевеет на рисках снижения спроса на рынке

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,27%, до 3422,67 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,55%, до 1463,84 пункта.