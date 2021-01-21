МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Рубль после утреннего роста перешел к падению на фоне снижения рынка нефти.

Возросшие опасения игроков рынка по поводу санкционных рисков усилили давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.56 мск рос на 33 копейки, до 73,85 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 89,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций закрылся падением на геополитических рисках

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг с утра попыталась продолжить рост, отыгрывая общее усиление аппетита к риску на глобальных рынках после спокойной инаугурации президента США Джо Байдена.

Однако на российских рынках (фондовом и валютном) довольно скоро началась фиксация прибыли после предыдущего роста рублевых активов.

Игроки вспомнили о санкционных рисках. Эксперты говорят о том, что, несмотря на нейтральные инаугурационные слова, администрация Байдена может усилить санкционное давление на Россию.

Давление на курс рубля поддержала и дешевеющая в течение дня нефть. Стоимость барреля сорта Brent снижается сейчас на 0,3%, до 55,91 доллара за баррель. Цены на нефть попали, в свою очередь, под давление данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, напротив, небольшого снижения.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,4-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть дешевеет на рисках снижения спроса на рынке

ПРОГНОЗЫ

Доллар продолжил удерживать позиции в нижней половине диапазона 73-75 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Данный коридор останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии. Сохраняются риски перехода курса в его верхнюю половину, что может быть вызвано ухудшением внешней конъюнктуры в случае выхода слабых предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг Европейских стран и США", — добавил он.

Сегодня вновь наблюдается рост курса доллара внутри среднесрочного коридора 73-74 рубля, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"В пятницу можем увидеть его прорыв с заходом в диапазон 74-74,5, но большую часть времени, вероятно, мы будем наблюдать колебания доллара возле уровня 74 рубля. Евро, сумев нащупать дно в паре с долларом, теперь смелее растет против рубля, но пока недалеко ушел от средних недельных значений. В пятницу возможен поход на 90 рублей с фиксацией чуть ниже этой отметки", — оценил он.

Российская валюта в эти дни получает поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду января, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций". "По нашим оценкам, в пятницу курс рубля к доллару может сформироваться в пределах 73,5-74,5 рубля", — добавил он.