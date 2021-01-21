Европейские биржи снизились после заседания ЕЦБ
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг сократились после объявления итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, до 6715,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 5590,79 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,11%, до 13906,67 пункта.
Ранее в четверг состоялось очередное заседание ЕЦБ. Центробанк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно нулевом уровне. На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.
Регулятор также оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро в месяц будет действовать минимум до конца марта 2022 года.
Сдержало торги и снижение нефтяных цен. Котировки нефти в ходе торгов опускаются на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. В результате акции французской Total подешевели на 2,3%, британской BP — на 3,1%.
Акции британской трейдинговой платформы IG Group Holdings упали в цене на 8,5% на бирже Лондона. Ранее компания объявила о покупке американского онлайн-брокера tastytrade за 1 миллиард долларов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832865105.html