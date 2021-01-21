МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг сократились после объявления итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций закрылся падением на геополитических рисках

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, до 6715,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 5590,79 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,11%, до 13906,67 пункта.

Ранее в четверг состоялось очередное заседание ЕЦБ. Центробанк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно нулевом уровне. На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Регулятор также оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро в месяц будет действовать минимум до конца марта 2022 года.

Сдержало торги и снижение нефтяных цен. Котировки нефти в ходе торгов опускаются на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. В результате акции французской Total подешевели на 2,3%, британской BP — на 3,1%.

Акции британской трейдинговой платформы IG Group Holdings упали в цене на 8,5% на бирже Лондона. Ранее компания объявила о покупке американского онлайн-брокера tastytrade за 1 миллиард долларов.