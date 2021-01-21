МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, подорожали лишь расписки "Норникеля", свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся падением на геополитических рисках

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,65% — до 6,68 доллара, "Новатэка" – на 2,96%, до 183,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,78% — до 78,32 доллара, "Газпрома" – на 2,71%, до 5,88 доллара, "Газпром нефти" – на 1,29%, до 23 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,03% — до 36,03 доллара, "Северстали" – уменьшилась 0,33%, до 18,1 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,92% — до 30 долларов.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 2,74% — до 0,98 доллара, Сбербанка — на 1,68%, до 14,94 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 3,66% — до 40,85 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 1,62% — до 8,49 доллара, "Магнита" — на 2,42%, до 16,1 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,53% — до 3,54 доллара.