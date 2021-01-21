Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне снижением котировок
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, подорожали лишь расписки "Норникеля", свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,65% — до 6,68 доллара, "Новатэка" – на 2,96%, до 183,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,78% — до 78,32 доллара, "Газпрома" – на 2,71%, до 5,88 доллара, "Газпром нефти" – на 1,29%, до 23 долларов.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,03% — до 36,03 доллара, "Северстали" – уменьшилась 0,33%, до 18,1 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,92% — до 30 долларов.
Расписки ВТБ снизились в стоимости на 2,74% — до 0,98 доллара, Сбербанка — на 1,68%, до 14,94 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 3,66% — до 40,85 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 1,62% — до 8,49 доллара, "Магнита" — на 2,42%, до 16,1 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,53% — до 3,54 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210121/832865119.html