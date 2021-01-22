ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США слабо колеблются на рекордных значениях, свидетельствуют результаты торгов за четверг. 

" Лондонская фондовая биржа в Лондоне

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне снижением котировок

Промышленный индекс DJIA снизился на незначительные 0,04%, до 31176,01 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на столь же незначительные 0,03%, до 3853,07 пункта, а индекс технологических компаний NASDAQ вырос на 0,55%, до 13530,91 пункта.

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