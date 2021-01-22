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Биржевые индексы США слабо колеблются на рекордных значениях
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Биржевые индексы США слабо колеблются на рекордных значениях, свидетельствуют результаты торгов за четверг. Промышленный индекс DJIA снизился на незначительные 0,04%, до 31176,01... ПРАЙМ, 22.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США слабо колеблются на рекордных значениях, свидетельствуют результаты торгов за четверг.
Промышленный индекс DJIA снизился на незначительные 0,04%, до 31176,01 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на столь же незначительные 0,03%, до 3853,07 пункта, а индекс технологических компаний NASDAQ вырос на 0,55%, до 13530,91 пункта.
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