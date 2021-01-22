МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются после значительного роста днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые индексы США закрылись почти без изменений

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73% — до 3595 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 2438,25 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 29533,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,01% — до 3161,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,38%, до 6797,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,3%, до 28670 пунктов.

На рынках Азии в пятницу наблюдается коррекционное снижение после значительного роста днем ранее. По итогам четверга основные индексы АТР закрылись ростом в пределах 1,5%. Оптимизм был вызван ожиданиями по поддержке экономики США администрацией нового президента страны Джо Байдена. Ранее президент предлагал пакет стимулирования на сумму 1,9 триллиона долларов, проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе.

Аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер (Shane Oliver) отмечает, что в преддверии инаугурации Байдена и после ее проведения на рынках наблюдалось "бурное движение", именно поэтому сейчас индексы могут откатываться. "Есть много хороших новостей. Я подозреваю, что это будет довольно тихий день", — приводит агентство Рейтер слова Оливера.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по Японии. Так, потребительские цены в Японии в декабре снизились на 1,2% в годовом выражении против дефляции в 0,9% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре уменьшились в годовом выражении на 1%, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,1%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в декабре не изменились.

Читайте также:

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне снижением котировок